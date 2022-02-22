«البيئة»: نفذنا 30 مشروعا للتصدى للتغيرات المناخية في 7 سنوات

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر نفذت خلال ال7سنوات الماضية حوالى 30 مشروعا قوميا للتصدى للتغيرات المناخية كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل المستدام كالمترو والمونوريل ومشروعات تبطين الترع وحماية الشواطئ ووحدات البيوجاز وتحلية مياه البحر والمبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التى تعد مبادرة مصرية خالصة تم تمويلها دون الاعتماد على تمويل خارجى، حيث تعد هذه المشروعات قصص ناجح سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ المقبل.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، وكل الجهات الحكومية تعمل على التحضير للمؤتمر وذلك لتحقيق أكبر إستفادة ممكنه من هذا المؤتمر، كما أنه جارى تجهيز حزم مشروعات للحصول على التمويل اللازم لها وعلى المستوى العربى جارى إعداد الإستراتيجية الخاصة بتمويل المناخ بالدول العربية، موضحةً أن مصر تسعى لإن تكون لاعب قوى فى قلب العمليات التفاوضية وما يتم تحديده من إلتزامات دولية.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية أول مارس القادم وهو عبارة عن حملات توعوية على مستوى 27 محافظة لتوعية جميع الفئات بقضية التغيرات المناخية ، كما سيتم تنفيذ دورات تدريبية لطلاب الجامعات تحت مسمى رواد المناخ للتوعية بالتغيرات المناخية .

وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى العديد من الموضوعات البيئية الأخرى كخطط الإصحاح البيئى للمنشأت الصناعية والتى أشارت إلى انه يتم مساعدة المصانع على تنفيذ خطط الإصحاح من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى الذى يقدم قروضاً ميسرة للمصانع بفائدة 3% وبعد تنفيذ التكنولوجيات الخاصة بالمصانع يتم إعطاء المنشأة نسبة 22%من القرض يصبح منحة من المشروع وذلك تسهيلاً على المصانع لتحقيق التوافق البيئى.

كما أشارت فؤاد إلى أن مصانع مدينة ال6 من اكتوبر والمدن الصناعية المختلفة شهدت تحسن كبير فى اوضاعها وهناك عدد كبير قام بتنفيذ محطات للصرف الصناعى المعالج .

وتناولت وزيرة البيئة في كلمتها موضوع السياحة البيئية واستراتيجية السياحة الخضراء التى سيتم إطلاقها بالتعاون مع وزير السياحة والآثار، موضحة أنه تم إعطاء العلامة الخضراء لـ 13 مركز غوص بمدينة شرم الشيخ وجارى إعطاء الفنادق أيضاً العلامة الخضراء.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة التى عقدتها لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله لمناقشة ملف "تغير المناخ" وأثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 والتى قدمت خلالها شرحاً مبسطاً حول الأسباب المؤدية للتغيرات المناخية والأحتباس الحرارى والتى تنتج عن النشاط البشرى، مما تسبب فى زيادة حرارة الأرض وأدى إلى ذوبان الجليد وتسبب فى نوبات غير معتادة من الطقس والأمطار والسيول والفيضانات ، وهو ما دفع العالم لعمل إتفاق باريس عام ٢٠١٥ والذى تم الإتفاق خلاله على آلا تزيد درجة حرارة الأرض عن ١.٥ درجة مئوية .