الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب داخل مخزن بالمرج

حريق شب داخل مخزن
حريق شب داخل مخزن بالمرج

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مخزن خردة بالمرج، لكشف ملابسات الحريق وحصر التلفيات والخسائر.

وشب حريق هائل، الثلاثاء، داخل مخزن خردة فى منطقة المرج، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بفرق الإنقاذ وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمباني المجاورة ودون وقوع إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة فى المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

نيابة المرج انتداب المعمل الجنائي حريق مخزن خردة بالمرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

بوتين يوجه طلبا للبرلمان لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

التوترات فى أوكرانيا تؤدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟

لأول مرة.. تعيين قاض مسلم فى المحكمة العليا الإسرائيلية.. من هو؟