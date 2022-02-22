انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب داخل مخزن بالمرج

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مخزن خردة بالمرج، لكشف ملابسات الحريق وحصر التلفيات والخسائر.

وشب حريق هائل، الثلاثاء، داخل مخزن خردة فى منطقة المرج، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بفرق الإنقاذ وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمباني المجاورة ودون وقوع إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة فى المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتمت عملية الإخماد دون اصابات.