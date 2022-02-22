الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأنصاري: إدراج قرى مركزي طامية والفيوم ضمن مشروعات «حياة كريمة»

محافظ الفيوم يناقش
محافظ الفيوم يناقش احتياجات الأهالي بمركز طامية لإدراجها بم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللقاء المجتمعي الثاني مع أهالي قرى مركز طامية، للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى، لوضعها فى خطط التطوير وإدراجها بالمشروعات المزمع تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مرحلتها الثانية بمركزي طامية والفيوم.

حضر اللقاء كلًا من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائبين محسن أبو سمنة، ومحمد ثابت الجمال عضوى مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وعدد من وكلاء الوزرات المعنية، ومسئولي القطاعات والهيئات وشركات المرافق، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وحشد من أهالي مركز وقرى طامية.

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وأكد محافظ الفيوم لأهالي طامية، أنه تم إدراج قرى مركزي طامية والفيوم ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بعد مراجعة المؤشرات الخدمية والتنموية بالمركزين، بناءً على الاحتياجات الفعلية لقرى كل مركز على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه تم البدء في رصد احتياجات المركزين من مشروعات البنية الأساسية بداية من شهر يناير الماضي.

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وأوضح محافظ الفيوم، أن الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريك أساسي في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعاً للمطالب والاحتياجات الفعلية.

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 ووجه محافظ الفيوم رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز طامية، بعقد حوار مجتمعي بداية من غدٍ الأربعاء، مع أهالي القرى بنطاق كل وحدة محلية، للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم وتسجيلها، لإدراج المشروعات العامة منها ضمن المشروعات المزمع تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤكداً على وضع كافة رؤى ومقترحات ومطالب واحتياجات المواطنين حيز الاهتمام والدراسة.

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كما استعرض  المحافظ، خلال اللقاء المحاور الأربعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تتمثل في محور خدمات البنية الأساسية، من أعمال مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والتعليم، والصحة والإسعاف، والشباب والرياضة، والطرق، والمطافي، والبريد والمجمعات الخدمية والزراعية والصناعية، ومشروعات الري، ومحور بناء الإنسان، ومحور التدخلات الاجتماعية وسكن كريم، ومواقف السيارات، ومجمعات الأسواق، وفي محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب، ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعمل الدراسات الازمة لفتح مشروعات تتوائم والميزات النسبية لكل قرية من قرى مركز طامية، بالإضافة لفرص العمل التى توفرها القوى العاملة بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلاً عن المبادرات مثل " أصلك الطيب" و "رزق حلال" و "تتلف في حرير"

محافظ الفيوم يناقش احتياجات الأهالي بمركز طامية حياة كريمه

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وائل لطفي

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