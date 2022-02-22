الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق عامل بالفيوم للمفتى بتهمة قتل ابنة عمه

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار محمد إيهاب، بإحالة أوراق المتهم محمود صدقي عيد 30 سنة عامل، ومقيم قرية الحميدية بمركز الفيوم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي نحو إعدام المتهم، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر أبريل، للنطق بالحكم.

وبدأت تفاصيل القضية، بأن كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور على جثة لفتاة ملقاة بالأراضى الزراعية بقرية الحميدية بمركز الفيوم، حيث تبين أن نجل عمها قتلها لشكه فى سلوكها، وتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا بعثور أهالى قرية الحميدية بمركز الفيوم على جثة لفتاة تدعى "منار و ع" ملقاة فى الأراضى الزراعية بالقرية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة نجل عم المجنى عليها ويدعى محمود صدقي عيد 30 سنة مقيم قرية الحميدية بمركز الفيوم.

وبمواجهته اعترف بقتلها لشكه فى سلوكها، ولفت إلى أنها كانت مقيمة بمنطقة الخانة بالقاهرة، واستدرجها إلي منزل شقيقه بالقرية، وقام بقتلها بسلاح أبيض، ثم إلقاء جثتها بالأراضي الزراعية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

محكمة جنايات جنايات الفيوم قرية الحميدية مركز الفيوم

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