الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

أمطار
أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الغربية، فيما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار المتوسطة، تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 10
الإسكندرية 22 11
وادي النطرون 22 11
طنطا 22 12
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 21 11
مطروح 22 11
السلوم 20 10
سيوة 24 08
بورسعيد 24 12
دمياط 23 11
الزقازيق 23 11
المنصورة 22 10
الإسماعيلية 24 10
السويس 24 11
العريش 23 10
رفح 22 09
رأس سدر 23 12
نخل 23 04
نويبع 25 15
طابا 22 13
كاترين 20 04
الطور 24 11
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 25 14
مرسى علم 26 12
الفيوم 24 09
بنى سويف 25 08
المنيا 25 07
أسيوط 25 07
سوهاج 26 08
قنا 27 09
الأقصر 27 09
أسوان 28 10
إدفو 28 11
أبوسمبل 26 11
الوادى الجديد 28 06
شلاتين 27 12
أبورماد 26 13
حلايب 24 13
رأس حدربة 25 14.

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