إرشادات مرورية للقيادة فى الطقس السيئ

عقب تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط الأمطار ووجود طقس سيئ اعتباراً من مساء غد الأربعاء وحتى الجمعة، مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وجهت الإدارة العامة للمرور، إرشادات تحذيرية لقائدي السيارات أبرزها الآتي:

1- إضاءة أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

2- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

3- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

4- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

5- استعمل مساحات المطر.

6- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

7- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

8- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

9- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

10- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

11- عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى.

12- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 0122111000.