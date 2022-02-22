الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتحاد العربي للتأمين يناقش التحولات التكنولوجية والمخاطر الناشئة الناشئة يونيو المقبل

جريدة الدستور

أعلن الاتحاد العربي للتأمين وإعادة التأمين Gaif عن عقد المؤتمر العام الثالث والثلاثون بمدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2022 تحت عنوان: «الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين : ما هي التحديات و هل من فرص للسوق العربي للتأمين؟».

وأكد الاتحاد أن البرنامج الثقافي للمؤتمر يتضمن جلسات لنقاش مواضيع الساعة وجاء أبرزها:

– الأزمة الصحية وتأثيراتها على سوق التأمين العالمي .

– الهواة التأمينية .

– التحولات التكنولوجية وتنظيم إدارة التأمين .

– المخاطر الناشئة ومنتجات التأمين .

وأشار إلى أنه من المقرر تسليم جائزة الدكتور رجائي صويص على هامش فعاليات المؤتمر العام لأفضل بحث تأميني.

ومن جانبه قال شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، إن أهمية المؤتمر هذا العام تكمن في إتاحة الفرصة لمناقشة مشاكل وتحديات صناعة التأمين وإعادة التأمين العربية وكل المستجدات.

وأضاف أن دولة الجزائر الشقيقة فى شخص الاتحاد الجزائري للتأمين ( UAR ) وكذلك اللجنة المنظمة العليا، سيبذلون كل ما فى جهدهم لإنجاح المؤتمر؛ وجعله فرصة للقاء شركائكم وعقد أكبر عدد من اجتماعات العمل؛ لافتا إلى أن اختيار مدينة وهران ليس من قبيل الصدف، فالمدينة المتوسطية جميلة بمناظرها وبشواطئها، غنية بـ إرثها الثقافي وفيها مركز مؤتمرات عصري وكبير جداً، يوفر كل التسهيلات؛ كما أن المركز محاط بعدد لا بأس به من فنادق الخمسة والأربعة نجوم.

 وكانت قد انطلقت  أول يوم فعاليات لقاء قرطاج الخامس عشر للتأمين وإعادة التأمين بجزيرة جربه بتونس بالتعاون بين الاتحاد العام العربي للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والشركة التونسية لإعادة التأمين “الإعادة التونسية” وبرعاية وزارة المالية التونسية.

وأكد الأسعد زروق – رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين – التزام الاتحاد العام العربي للتأمين بمزيد العمل على تطوير صناعة التأمين في البلدان العربية وتوثيق أواصر التعاون بين شركات وأسواق التأمين وإعادة التأمين العربية. ودعا كل الشركات العربية إلى مضاعفة الجهد والتنسيق لمجابهة التحديات المتعددة التي تعيشها منطقتنا العربية والاستغلال الأمثل للإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الطفرة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لتطوير قطاع التأمين من خلال توفير الحلول التأمينية المناسبة وتطوير أساليب العمل وتحسين الخدمات ومجابهة تنامي الأخطار الصحية والهجمات التي تتعرض لها المنظومات المعلوماتية وتنوع المخاطر بشتى أنواعها والتي ينبغي على العاملين بقطاع التأمين وإعادة التأمين والمستثمرين والمشرفين والمراقبين، العمل جنبا إلى جنب لإدارة هذه المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية المستوجبة لتحسين المؤشرات التأمينية.

الاتحاد تعاون لقاء مؤتمر مخاطر التزام على خلال خدمات

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وائل لطفي

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