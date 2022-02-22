الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تشير لزوج ابنتها.. جهود أمنية لكشف غموض مقتل سيدة بمنشأة القناطر

جثة
جثة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل ربة منزل بإحدى قرى منشأة القناطر، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى أن زوج ابنتها وراء ارتكابه الجريمة بسبب خلافات أسرية، ويجري إجراء التحريات للتأكد من حقيقة تورط المتهم في ارتكاب الجريمة من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم الهارب، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بإحدى قرى منشأة القناطر، وانتقل على الفور رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة المجني عليها وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للخنق.

- نتائج التحريات

وأفادت تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر،  بتورط زوج ابنتها الهارب في ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، ويجري تكثيف التحريات للكشف عن حقيقة تورطه في قتل الضحية من عدمه، وإعداد الأكمنة للقبض عليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة التحريات مقتل ربة منزل منشأة القناطر زوج ابنتها

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وائل لطفي

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