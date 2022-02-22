ضمن فعاليات«علشان يكمل جمالها».. تجميل ورفع كفاءة مبنى الإدارة الزراعية بأخميم

واصلت محافظة سوهاج استكمال أعمال مبادرة"علشان يكمل جمالها"، التى أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي تهدف الى تجميل ورفع كفاءة واجهات وأسوار كافة المباني الحكومية بنطاق جميع مدن وقرى المحافظة، لتظهر بالشكل الحضاري اللائق .

- تجميل ورفع كفاءة مبنى الإدارة الزراعية بأخميم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بالبدء في أعمال تجميل ورفع كفاءة مبنى الإدارة الزراعية بالمدينة، وتشمل الأعمال دهان وتجميل واجهة المبنى من حوائط ونوافذ، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، بأعمال تجميل ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية لقرية سفلاق، حيث شملت الأعمال دهان وتجميل واجهة المبنى من حوائط ونوافذ، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء .

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة " علشان يكمل جمالها " التي أطلقتها محافظة سوهاج تحت رعاية السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي تهدف الى تجميل ورفع كفاءة واجهات وأسوار كافة المباني الحكومية بنطاق جميع مدن وقرى المحافظة، لتظهر بالشكل الحضاري اللائق الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.