السجن المشدد 10 و3 لزوجين سرقا مواطنا بالإكراه في دار السلام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة زوجين وانقضاء الدعوى الجنائية ضد ثالثهما لوفاته، وذلك لتشكيلهم عصابة وقيامهم باستخدام أسلوب التحايل وسرقة منزل مواطن تحت تهديد السلاح في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

وعاقبت المحكمة الزوج " أ. س " ، عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات كما عاقبت الزوجة " م . أ " ، كوافيرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة للمتهم الثالث " ب . م " سائق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي و رياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

- الاتهامات الموجهة من النيابة للمتهمين



وأسندت النيابة للمتهمين " م.أ" كوافيره، و " أ.س" عامل، و "ب.م" سائق، تهمة سرقة متعلقات مملوكة للمجني عليه بالإكراه، بأن اتحدت إرادتهم ووضعوا مخطط إجرامي محكم لتنفيذه، واستهلته المتهمة الأولى بالتواصل تلفونياً مع المجني عليه مدعية أنها خادمة بالأجرة، فأبدى موافقته لحضورها لمسكنه، فاستقلت سيارة مع المتهمين الثاني والثالث، وما أن وصلت حتى طلبت من المجني عليه النزول لاستقبالها.

وأثناء ذلك حاول المتهم الثالث إلهائه حتى يقوم المتهم الثاني بالاختباء ببهو المنزل، وخلال دخول المجني عليه المنزل انقض عليه المتهم الثاني مشهراً سلاح أبيض، وكمم فمه مجبراً إياه بالدخول لمسكنه، وما أن دخلوا مسكنه كبلوه وهددوه بالسلاح الأبيض، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.