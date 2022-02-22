تجديد حبس متهم زعم توفير فرص عمل بالخارج للمواطنين

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والنصب عليهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية للدراسة بالخارج بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

بالإضافة إلى زعمه الحصول على الدكتوراه فى العديد من المجالات ، والإعلان على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية للعديد من الجامعات الأجنبية بالعديد من دول العالم "خلافاً للحقيقة" والتحصل على على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المذكور ، وبتفتيش مقر الكيان التعليمي المشار إليه أمكن ضبط «عدد من جوازات السفر لأشخاص مختلفة – أكلاشيه يحمل اسم الأكاديمية المشار إليها – مجموعة من المستندات الخاصة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية – مبالغ مالية عملات "وطنية وأجنبية" – 3 هواتف محمولة».

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.