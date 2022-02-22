الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سجل ما يدور بعقلك.. استشاري نفسي يقدم روشتة لعلاج القلق والخوف

جمال فرويز
جمال فرويز

قدم الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، على  صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في روشتة نفسية بعض النصائح لعلاج القلق والتفكير الزائد.

  • تقبل الذات:
    أنت الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يتقبل ذاتك ويكون محبوب بالطريقة التي تريدها أنت.
  • تخلص من القلق:
    يجب التخلص من القلق والحيرة باستخدام مهارات التعامل مع الآخرين مثل: طرح الأسئلة حول الأمور التي تؤرقك وذلك لمعرفة سبب ذلك الخوف والقلق والإحباط.
  • كتابة كل مايدور في العقل على ورقة:
    يجب إفراغ وكتابة الأفكار على ورقة حتى يتمكن الأنا من معرفة الخيارات، وتحليلها واختيار أفضلها والوصول إلى الراحة النفسية.
  • ممارسة الرياضة:
    ممارسة الرياضة  تعمل على تنشيط الجسم وتخليصه من الأفكار الغير مرغوب فيها والطاقة السلبية.
  • الحصول على قسط كافي من النوم:
    يجب الحصول على قسط كافي من النوم  فقلت ساعات النوم تجعل الشخص عصبي وعنيف.
  • الابتعاد عن الأشخاص السلبيين:
    يجب الابتعاد عن الأشخاص السلبيين الذين يبثون في الإنسان مشاعر سيئة وأفكار سوداء.
  • شغل وقت الفراغ:
    يجب شغل وقت الفراغ بالمنافع من الأمور كالكتابة والقراءة وممارسة الرياضة أو التمشية في الصباح.
  • تنظيم الوقت:
    يجب  تنظيم الوقت ووضع خطة للتحرك  لإنجاز المهام والوظائف.
  • تحرير الذات:
    يجب تحرير الذات من الحكم على الآخرين ولوم الذات على أفعال قد مضت.
  • الاستماع للآخرين:
    يجب تعلم كيفية الاستماع للآخرين دون الحكم عليهم.
  • النشاط المستمر:
    يجب الحفاظ على البقاء في حالة نشاط مستمر والحفاظ على حركة الجسم المستمرة.
  • الصبر:
    يجب التحلي بالصبر وانتظار حدوث الأمور بهدوء بالغ.
  • التجاهل:
    يجب عدم محاولة قراءة عقول الآخرين حتى لا يرهقك التفكير، وتدريب النفس على تجاهل الأحداث المؤلمة.
قلق النوم وظائف التواصل الاجتماعي ممارسة الرياضة استشاري نفسي جمال فرويز

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