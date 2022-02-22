الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط تقفز إلى مستوى قياسى جديد فى 7 سنوات

النفط
النفط

قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين، اليوم الثلاثاء، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا في سبع سنوات، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربًا.

وندد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بالخطوة الروسية، لكن مسؤولًا أمريكيًا قال إن التحرك العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا يمكن أن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.10 دولارأو 2.2 بالمئة إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما زادت اثنين في المئة أمس، وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2014.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 94.32 دولار للبرميل.

وعلى صعيد آخر، أكدت الوكالة الدولية للطاقة  "iea" ارتفاع المعروض النفطي العالمي بمقدار 560 ألف برميل في اليوم إلى 98.7 مليون برميل في اليوم في يناير، لكن الاتجاه الصعودي تباطأ بسبب ضعف أداء أوبك + المزمن مقابل الأهداف التي استبعدت 300 مليون برميل من النفط من السوق منذ بداية عام 2021. إذا خفضت أوبك + تم تفكيكها بالكامل ، يمكن أن يرتفع إنتاج النفط العالمي بمقدار 6.3 مليون برميل في اليوم في عام 2022.

وسيؤدي ذلك إلى تآكل الطاقة الفائضة الفعلية، والتي يمكن أن تنخفض من 5.1 مليون برميل في اليوم إلى 2.5 مليون برميل في اليوم بنهاية العام. يمكن إدخال 1.3 مليون برميل في اليوم أخرى من إمدادات الخام الإيراني إلى السوق تدريجياً في حالة رفع العقوبات.

أوكرانيا جديد أسعار النفط ألم المخ مستوى مخاوف سنوات المخاوف المخا اسعار النفط قياسي تقفز قياس

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

العلاقات «المصرية- الكويتية».. نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

أمريكا تعلن نقل دبلوماسييها من أوكرانيا إلى بولندا لدواع أمنية

بايدن: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك تهديد للأمن القومي الأمريكي

أستراليا تدين اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك

مندوب روسيا بمجلس الأمن: الاعتراف بـ«دونيتسك ولوجانسك» لا يغير مضمون اتفاقيات مينسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية