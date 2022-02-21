الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: نتواصل مع الشركاء للرد على اعتراف روسيا بجمهوريتى لوجانسك ودونيتسك

لويجي دي مايو
لويجي دي مايو

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الاثنين، أن قرار السلطات الروسية بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين ينبغي إدانته لأنه مخالف لاتفاقيات مينسك ويشكل عقبة خطيرة في البحث عن حل دبلوماسي.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أن بلاده ستواصل دعم سلامة أوكرانيا وسيادتها الكاملة داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، إن روما تحث كل الأطراف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات بالصيغ المناسبة مع القناعة بأن المبادرات الأحادية الجانب تمنع الوصول إلى ظروف الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشدد لويجي دي مايو على أن بلاده على اتصال دائم مع الشركاء الأوروبيين والأطلسيين من أجل تنسيق الرد على إعلان روسيا، مشيراً إلى أن الحكومة الإيطالية مستعدة لتقديم تقرير إلى البرلمان.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، مرسوما بالاعتراف الرسمي بلوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الاثنين، أن اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا روسيا.

كما اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقات مينسك.

من جهته دعا وزير خارجية لاتفيا  الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا بعد الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وطالب بوتين كييف بوقف العمليات العسكرية فورا وإلا سيقع على عاتقها مسؤولية استمرار نزيف الدماء، مشيرا إلى أنه  من حق روسيا اتخاذ إجراءات انتقامية ولن تتخلى عن سيادتها وقيمها الوطنية.

واعتبر الرئيس الروسي أن العداء الأمريكي لروسيا هو بسبب رفضهم لوجود أي بلد قوي في العالم غيرهم، مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة الأمريكية التي تحلق في أجواء أوكرانيا تتجسس دائما على روسيا.

ونوه بوتين إلى أن الغرب يعمل على جر أوكرانيا لمواجهة مع روسيا، موضحا أن  الدستور الأوكراني يمنع انتشار القواعد العسكرية الأجنبية في أوكرانيا ويتحايلون على ذلك تحت اسم البعثات العسكرية.

وزير الخارجية الإيطالى لويجي دي مايو لوغانسك دونيتسك أوكرانيا روما

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وائل لطفي

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