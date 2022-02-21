بعد حذف أجزاء منه.. أمينة النقاش تكشف المخطوط الأصلي لـ«اغتيال شهدي عطية الشافعي»

أثار الكاتب الصحفي شهدي عطية جدلاً بنشره تقريراً صحفياً كشف فيه عن حذف دار المحروسة للنشر أجزاء من كتاب صدر عنها مؤخرا للكاتب والمؤرخ الكبير الراحل صلاح عيسى؛ بعنوان «الموت في تشريفه الحليف الوطني: وقائع اغتيال شهدي عطية الشافعي»، موضحاً أنه سبق وأن نشر الكتاب في حلقات في مجلة «اليسار»، وقد اختلفت صورة الكتاب عند نشره الصحفي عن نشره في الكتاب، حيث تم حذف عدة فصول هامة، متسائلًاً هل قام بهذا الحذف صلاح عيسى نفسه قبل رحيله؟ أم أن دار النشر ارتأت عدم أهمية هذا الفصول؟ ولماذا؟ هنا قراءة في الفصول المحذوفة كمحاولة لفتح نقاش حول ما لحق بالكتاب.

«الدستور» اتصلت بالكاتبة الصحفية أمينة النقاش للوقوف على حقيقة ما أثاره الكاتب شهدي عطيه في تقريره، قائلة: « وجدت في أوراق الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى ملفاً كاملاً بخط يده تحت عنوان «الموت في تشريفة الحليف الوطني: وقائع اغتيال شهدي عطية الشافعي» وهو نسخة مما نشره بمجلة اليسار، وقمت بمضاهاة عدد الحلقات الموجودة في الملف مع الموجود بمجلة اليسار، ورغم أنى لما استلم نسخي من هذا الكتاب من دار نشر المحروسة إلى الآن، ورغم أن هذا الكتاب لم أراجعه قبل أن ينشر مثلما راجعت الكتابين اللذان صدرا العام الماضي «البرجوازية المصرية، وافيون وبنادق»، حيث راجعتهم قبل النشر إلا أننى أجزم أنه ليس هناك مؤامرة أو اعتداء من الدار التي يرأسها فريد زهران أحد محبى صلاح عيسى واول من بدا العمل معه في مجلة «الثقافة الوطنية»، ولا يمكن كوكيلة عن صلاح أن أشكك في الدار أو قصدية الإساءة أو حذفهم أجزاء من كتاب صلاح عيسي.

وأوضحت «النقاش» في تصريحات لـ«الدستور»: «كل ما حدث من تسرع في نشر هذا الكتاب يعود لسببين، أولهما أنني كنت أريد أن أسرع بالنشر لأني قرأت كثيرا في السوشيال ميديا من هذه الدراسة التي أعدها صلاح عيسى وتعد الدراسة الوحيدة في وقائع اغتيال شهدي عطية دون أن ينسبوا من ينشروا أجزءاً منها هذا الجهد له، فأردت أن أحفظ حقه بنشر هذا الكتاب بشكل سريع».

وأضافت: «أما السبب الثاني يعود إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب كان أوشك على البدء وكنت في حاجة لظهور هذا الكتاب في المعرض».

وأشارت إلى أنه وبطبيعة الحال فإن هذا الملف موجود بخط المؤلف فإذا كانت هناك فقرات لم تنشر فانه سيتم استدراكه في الطبعة الثانية.