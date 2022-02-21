النيابة تعاين موقع وفاة الطفل «جامع القمامة» بمدينة السلام

انتقل فريق من نيابة السلام، مساء اليوم الاثنين، إلى موقع وفاة طفل “جامع قمامة” إثر سقوط جوال مخلفات من أحد العقارات بمدينة السلام.

وطلبت النيابة سرعة إرسال التحريات الأمن حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشفت التحريات الأولية أن المجنى عليه كان يجمع القمامة أسفل أحد العقارات وسقط عليه جوال مخلفات أودى بحياته فى الحال.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بمصرع طفل "جامع قمامة" أسفل عقار سكنى في منطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ لكشف ملابساته.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام الطفل بجمع القمامة بقطع أرض فضاء سقط عليه جوال مخلفات من أحد الطوابق العلوية، ولقى مصرعه في الحال، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة.