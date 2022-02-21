الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يرفضان اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الاثنين، أن اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا روسيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، مرسوما بالاعتراف الرسمي بلوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

كما اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقات مينسك.

من جهته دعا وزير خارجية لاتفيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا بعد الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وطالب بوتين كييف بوقف العمليات العسكرية فورا وإلا سيقع على عاتقها مسؤولية استمرار نزيف الدماء، مشيرا إلى أنه من حق روسيا اتخاذ إجراءات انتقامية ولن تتخلى عن سيادتها وقيمها الوطنية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

جاء ذلك خلال خطاب للرئيس بوتين وجهه للشعب الروسي مساء اليوم بشأن الاعتراف بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وأضاف بوتين: "حان الوقت للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".

واعتبر الرئيس الروسي أن العداء الأمريكي لروسيا هو بسبب رفضهم لوجود أي بلد قوي في العالم غيرهم، مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة الأمريكية التي تحلق في أجواء أوكرانيا تتجسس دائما على روسيا.

ونوه بوتين إلى أن الغرب يعمل على جر أوكرانيا لمواجهة مع روسيا، موضحا أن الدستور الأوكراني يمنع انتشار القواعد العسكرية الأجنبية في أوكرانيا ويتحايلون على ذلك تحت اسم البعثات العسكرية.

وأضاف: "الولايات المتحدة والناتو تستخدمان أوكرانيا كساحة عمليات خاصة بهما، وهناك توجه لضم أوكرانيا وجورجيا للناتو رغم نفي قادة غربيين لذلك".

وأردف: "أكدنا استعدادنا للحوار على أساس عدم توسع الناتو وعدم نشر القواعد العسكرية والعودة لخريطة 1997 بشأن دول الحلف، و الغرب سيفرض عقوبات على روسيا على أي حال ولا علاقة للأمر بأوكرانيا".