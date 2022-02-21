فلسطين ترحب بتشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية ـ الفلسطينية

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مساء الإثنين، بخطوة الجزائر بتشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفلسطينية، في خطوة تؤكد عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وتفتح آفاقا من الحوار على مستوى البرلمان الجزائري والمجلس الوطني الفلسطيني.

وأشاد فتوح في تصريح له، بالدور العالي المميز الذي تلعبه دولة الجزائر الشقيقة، وشكرها على مواقفها الشجاعة بدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحرية والعودة والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد له، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وشدد فتوح على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص والرغبة الشديدة في تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع المجلسين خدمة لقضايانا العربية العادلة وللقضية الفلسطينية، وتعزيزا للعمل البرلماني العربي المشترك.

وأمس الأحد، أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بموقف الاتحاد البرلماني العربي الداعم للقضية الفلسطينية وحق شعب فلسطين في إقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف فتوح، في بيان له، أنه يثمن رفض المؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات العربية - الذي عُقد بالقاهرة - للسياسيات العدوانية التي تقوم بها دولة الاحتلال من تدمير واستيطان، وحملات التطهير العرقي، ومحاولات تهويد القدس واستمرار اعمال القتل والاعتقال، علاوة على ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إنه يثمن كذلك كلمات رؤساء الوفود البرلمانية كافة والتي أكدت جميعها مركزية القضية الفلسطينية لدى الأمة العربية، والوقوف لجانب كفاح الشعب الفلسطيني وقيادته لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حل قضية اللاجئين طبقاً للقرار 194.

وأكد فتوح الحرص الدائم لتطوير العلاقة وتعزيزها بين المجلس الوطني وكافة البرلمانات العربية لما فيه خير ومصلحة أمتنا العربية وتمكينها من مواجهة كافة المخاطر والتحديات.