«جوال مخلفات» يقتل طفلًا «جامع قمامة» في السلام

لقي طفل مصرعه متأثرًا بجروحه، مساء اليوم الاثنين، بعد أن سقط عليه جوال مخلفات من أحد العقارات السكنية بمدينة السلام، ونقلت الجثة إلى أحد المستشفيات القريبة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بمصرع طفل "جامع قمامة" أسفل عقار سكنى في منطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ لكشف ملابساته.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام الطفل بجمع القمامة بقطع أرض فضاء سقط عليه جوال مخلفات من أحد الطوابق العلوية، ولقى مصرعه في الحال، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة.