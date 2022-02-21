مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة 4 بجروح فى قصف للانفصاليين

قتل جنديان أوكرانيان وأصيب أربعة آخرون بجروح في قصف استهدف، اليوم الإثنين، قرية عند جبهة القتال في شرق أوكرانيا في ظل ارتفاع منسوب القلق من احتمال غزو روسيا لجارتها.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية، أن جنديين قتلا في زايتسيف، وهي قرية تقع على بعد 30 كلم شمال دونيتسك (معقل الانفصاليين)، وعلى مقربة من المكان حيث قتل مدني في هجوم آخر الاثنين، حسب "فرانس برس".

ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا، التي تستمر فيها أزمة عسكرية سياسية نشبت عام 2014، تصعيدا حادا حيث تحدثت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، عن أنشط عمليات قصف تتعرضان لها خلال الأشهر الأخيرة، متهمتين السلطات في كييف بانتهاك سافر لنظام وقف إطلاق النار.

وأمس أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا، أنهما تعرضتا لقصف متكرر من قبل الجيش الأوكراني استهدف مرافق عامة ونقاطا سكنية أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

وقالت سلطات دونيتسك إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقتين سكنيتين ومصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيمياوية، بقذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

ولاحقا أعلنت السلطات العسكرية في لوغانسك، عن تعرض المنطقة لقصف مكثف بمنظومات المدفعية من قبل القوات الأوكرانية على طول خط التماس.

واليوم، نفى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قيام جيش بلاده بشن هجمات على إقليم دونباس، أو قصف الأراضي الروسية، أو إرسال مخربين عبر الحدود.

وقال "كوليبا" في تغريدة على "تويتر": "لا.. أوكرانيا لم تهاجم دونيتسك أو لوجانسك، ولم ترسل مخربين أو ناقلات مدرعة عبر الحدود الروسية، أو تقصف الأراضي الروسية، أو تقصف المعبر الحدودي الروسي، أو تنفذ أعمال تخريب".

وأضاف أن بلاده لا تخطط كذلك للقيام بمثل هذه الأعمال، داعيًا روسيا إلى التوقف عن الادعاءات الزائفة.