على جمعة يرد.. هل الصلاة فى البيت جائزة بسبب الخوف من الرياء؟

ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" يقول: “أحيانا أخاف من الصلاة في المسجد مخافة من الوقوع في الرياء، وأحب ألا أكون ذاهبًا لأداء فريضة الصلاة من أجل أن يقولوا فلان يصلى، فماذا أفعل من أجل إزالة هذا الأمر؟”.

من جانبه، رد على جمعة قائًلا: "جاء في السنة النبوية رد لهذا الفعل حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» متفق عليه.

وأضاف جمعة: عليك أيها المسلم السائل أن تجعلَ نيَّتك خالصة لله في ذهابك إلى المسجد، ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان الذي يتربص بك، حتى يُثْنِيهك عن عبادة الله بدعوى أنك تذهب للمسجد رياءً وسمعةً، فما هي إلا مكائد الشيطان؛ حتى تبتعد عن المسجد، فعليك بذكر الله والاستعاذة به سبحانه من الشيطان الرجيم.

وتعتبر الفتاوى المتعلقة بالصلاة من أكثر الأمور التي يسأل عنها الناس، لأنها صلة بين العبد وربه، والصلاة بها أحكام فقهية كثيرة، وآراء العلماء حولها أكثر، مما يجعل المسلم في حالة دائمة من السؤال حولها.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.