الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

رامز جلال
رامز جلال

يحظى الفنان رامز جلال بقاعدة جماهيرية كبيرة من جميع الفئات العمرية سواء كبار أو صغار، وعند إعلان برنامج رامز جلال الجديد 2022، أصبح متابعيه وحبيه يبحثون عن تفاصيل برنامج الفنان رامز جلال الجديد لعام 2022 بتلهف شدد، مما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل، وترصد “الدستور” تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2022.

 

 برنامج رامز جلال الجديد 2022

واعتاد رامز جلال على تصوير برنامج مقالب جديد كل عام لعرضه خلال موسم رمضان، وكانت ضحاياه دائمًا نجوم داخل الوسط الفني، ولكن هذه المرة قرر أن يكون برنامجه ضحايا من الجمهور العادي، ويتم تصويره في المملكة العربية السعودية، ويعرض خلال شهر رمضان المقبل كما اعتاد جمهوره، على شاشة قناة MBC مصر بعد صلاة المغرب مباشرة.

 

برنامج رامز جلال الجديد 2022

ويحمل البرنامج اسم “تجربة رامز جلال” والتي بدأت أمس الموافق ٢٠ من فبراير الحالي وتستمر الفعاليات حتى يوم ٢٦ فبراير، في بوليفارد رياضي سيتي، وهي عبارة عن محاكاة مقالب الفنان رامز جلال، والمشاركة في مغامرة جديدة ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة. 

 

تصدر برنامج رامز جلال الجديد 2022 لتوتير

ووفق الإعلان عن تفاصيل البرنامج، تصدر الفنان رامز جلال موقع التغريدات “تويتر”، حيث جاء هاشتاج تجربة رامز جلال، و برنامج رامز جلال الجديد 2022، بقائمة الأكثر تداولاً عبر الموقع بعد أن دشن مستخدمو “تويتر” الهاشتاج، ومعرفتهم الإعلان عن التجربة الجديدة ببرنامج المقالب بالسعودية.

 

برنامج رامز جلال في رمضان

وكان رامز جلال قد قدم خلال موسم رمضان الماضي برنامج المقالب بعنوان “رامز عقله طار” والذي صوره داخل مدينة ملاهي واستضاف خلال حلقاته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم كل من المطرب أحمد سعد .

 

آخر أعمال الفنان رامز جلال الفنية

في سياق مختلف، يستكمل فريق عمل "نصي الحلو" الذي يخوض بطولته الفنان رامز جلال، تصوير مشاهدهم بالعمل في القاهرة والذي  تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته لأول مرة عبدالباسط حمودة، بجانب حمدي ميرغني، ومحمد ثروت، وتارا عماد، وويزو، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وذلك في رابع تعاون مع رامز جلال، بعدما قدما سويًا أفلام: "رغدة متوحشة"، "سبع البرمبة"، و"أحمد نوتردام".

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