وزير الدفاع البريطاني: سنتحرك ضد أموال روسيا فى بلادنا إذا غزت أوكرانيا

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الاثنين، أن المملكة المتحدة تنسق مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا بشأن العقوبات على روسيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني في تصريحات مساء اليوم، إن بلاده سنتحرك ضد رؤوس الأموال الروسية في المملكة المتحدة، معتبرا أن تهديدات روسيا موجهة إلى القانون الدولي وقيم الديمقراطية، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وكشف بن والاس عن أن روسيا قد تقوم بهجوم تدريجي على أوكرانيا، مشيرا إلى أنهم شهدا في الـ 48 ساعة الماضية زيادة مستمرة في أعداد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية ونقلها إلى مواقع هجومية.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني "الحشود العسكرية الروسية تهدد سيادة دولة مستقلة وتقوض القانون الدولي والقيم الديمقراطية".

وأكد بن والاس أن 65 % من القوات البرية الروسية محتشدة الآن على حدود أوكرانيا، مطالبا بعدم السماح للسلوك الروسي المزعزع للاستقرار بأن يؤثر على سيادة أي دولة أخرى.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني "نظيري الروسي أخبرني مرارًا أن بلاده لن تغزو أوكرانيا"، مشيرا إلى أن 50 ألف جندي أوكراني تم حشدهم قرب الحدود مع لوهانسك ودونيتسك.

وقال الجيش الأوكراني في وقت سابق اليوم غنه لا يوجد أي عمليات عسكرية أو عمليات استطلاع على الحدود مع روسيا، مشيرا إلى أن موسكو تواصل استخدام وسائلها الدعائية لشن حرب إعلامية واتهامنا بتصعيد الموقف.

وأوضح الجيش الأوكراني أنهم سجلوا 32 خرقا من قبل الانفصاليين في دونباس منذ صباح اليوم.

كما اعتبر حرس الحدود الأوكراني حديث موسكو عن وجود مخربين حاولوا العبور إلى روسيا غير صحيح ومبني على تزييف روسي مضيفا "لا يوجد أي نشاط تخريبي على الحدود مع روسيا في منطقة رستوف".

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنهم يتوقعون حدوث خسائر كبيرة على الأرض في أوكرانيا إذا حدث الغزو الروسي، وكذلك خسائر في صفوف الروس، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا اختار الذهاب لأوكرانيا بقوات كبيرة فستكون النتيجة دموية.