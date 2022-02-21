الدفع بـ9 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

أصيب 13 شخص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بجوار قرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، ما أسفر عن إصابة 13 شخص، وعلى الفور تم الدفع بـ9 سيارات أسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين إن الإصابات أغلبها ضفيفة ما بين كسرور وجروح ويتلقون المصابين الرعاية الطبية والعلاج اللازم داخل المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.