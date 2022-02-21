الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع بـ9 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

أسعاف
أسعاف

أصيب 13 شخص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بجوار قرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، ما أسفر عن إصابة 13 شخص، وعلى الفور تم الدفع بـ9 سيارات أسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين إن الإصابات أغلبها ضفيفة ما بين كسرور وجروح ويتلقون المصابين الرعاية الطبية والعلاج اللازم داخل المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

أسوان سيارات العلاج انقلاب سيارة سيارات الإسعاف الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة أسوان الطريق الصحراوي انقلاب ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

موعد بداية شهر رمضان 2022.. ووقت استطلاع هلال الشهور الهجرية

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا