مباحثات بين الإمارات والأوروغواي بشأن تطور العلاقات بين البلدين

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين، لويس لا كايي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الذي يزور الإمارات حاليا للمشاركة في احتفالات بلاده بيومها الوطني في "إكسبو 2020 دبي".

وأعرب الشيخ محمد بن راشد خلال اللقاء الذي جرى خلال جولة في مقر جناح الأوروغواي في إكسبو عن ترحيبه بالرئيس لويس لا كايي بو والوفد المرافق وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتطرق النقاش إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني، واكتشاف فرص جديدة تخدم الأهداف التنموية للجانبين، وبما يرقى إلى تطلعات الشعبين الصديقين، ويعزز جسور التواصل بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية بصورة عامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور معرض إكسبو 2020 دبي في توطيد الروابط بين شعوب العالم وإسهامه في تحقيق مزيد من التقارب بين بلدانه، بما يتيحه من فرصة للاطلاع على ثقافات العالم، فضلا عما يوفره الحدث العالمي الكبير من مساحة رحبة للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول التي تسهم في إيجاد عالم أفضل يتشارك فيه الجميع فرص التقدم والنمو.

من جانبه، أعرب الرئيس لويس لا كايي بو عن عميق امتنانه لما وجده في دولة الإمارات من ترحاب وحسن استقبال مؤكدا حرص بلاده على تنمية روابط الصداقة والتعاون بين البلدين وعبر عن أمله في أن تكون مشاركة الأوروغواي في معرض إكسبو إضافة تخدم تحقيق هذا الهدف.

كما أعرب رئيس الأوروغواي عن خالص التهاني لدولة الإمارات قيادة وشعبا على التنظيم المتميز لإكسبو مع انعقاده للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتقديره للدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات على الصعيد الدولي لاسيما في مجال تشجيع الحوار و التفاهم والتعايش والسلام، متمنيا لشعب وقيادة دولة الإمارات مزيدا من النجاح والتقدم والازدهار.