الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات بين الإمارات والأوروغواي بشأن تطور العلاقات بين البلدين

محمد بن راشد
محمد بن راشد

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين، لويس لا كايي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية  الذي يزور الإمارات حاليا للمشاركة في احتفالات بلاده بيومها الوطني في "إكسبو 2020 دبي". 

وأعرب الشيخ محمد بن راشد خلال اللقاء الذي جرى خلال جولة في مقر جناح الأوروغواي في إكسبو عن ترحيبه بالرئيس لويس لا كايي بو والوفد المرافق وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. 

وتطرق النقاش إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني، واكتشاف فرص جديدة تخدم الأهداف التنموية للجانبين، وبما يرقى إلى تطلعات الشعبين الصديقين، ويعزز جسور التواصل بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية بصورة عامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور معرض إكسبو 2020 دبي في توطيد الروابط بين شعوب العالم وإسهامه في تحقيق مزيد من التقارب بين بلدانه، بما يتيحه من فرصة للاطلاع على ثقافات العالم، فضلا عما يوفره الحدث العالمي الكبير من مساحة رحبة للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول التي تسهم في إيجاد عالم أفضل يتشارك فيه الجميع فرص التقدم والنمو.

من جانبه، أعرب الرئيس لويس لا كايي بو عن عميق امتنانه لما وجده في دولة الإمارات من ترحاب وحسن استقبال مؤكدا حرص بلاده على تنمية روابط الصداقة والتعاون بين البلدين وعبر عن أمله في أن تكون مشاركة الأوروغواي في معرض إكسبو إضافة تخدم تحقيق هذا الهدف.

كما أعرب رئيس الأوروغواي عن خالص التهاني لدولة الإمارات قيادة وشعبا على التنظيم المتميز لإكسبو مع انعقاده للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتقديره للدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات على الصعيد الدولي لاسيما في مجال تشجيع الحوار و التفاهم والتعايش والسلام، متمنيا لشعب وقيادة دولة الإمارات مزيدا من النجاح والتقدم والازدهار.

الشيخ محمد بن راشد دولة الإمارات حاكم دبي جمهورية الأوروغواي إكسبو 2020 دبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

موعد بداية شهر رمضان 2022.. ووقت استطلاع هلال الشهور الهجرية

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا