بدء تطوير مستشفى السعديين المركزي بالشرقية بتكلفه 17 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالأقسام الطبية بمستشفى السعديين بمنيا القمح، ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الشؤون الصحية وجمعية الأورمان لتطوير قسمي الحضانات والغسيل الكلوي، ومحطة معالجة المياه بالمستشفى شامل البنية التحتية والأجهزة الطبية على نفقة الجمعية لتقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترددين على المستشفى.

استمع المحافظ من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لشرح مفصل عن طبيعة الأعمال الجارية بالمستشفى، وتمت الإشارة إلى أنه جارِ تطوير ورفع كفاءة محطة معالجة المياه بالمستشفى وقسمي الكلى الصناعي والحضانات مع عمل التوسعات اللازمة لهما، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لاستيعاب أكبر عدد من المرضى، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لهم، لافتاً إلى أنه سيتم زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي بواقع 15 ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتهم، ليصل الإجمالي إلى 60 ماكينة غسيل كلوي، وزيادة 15 حضانة، ليصل الإجمالي إلى 35 حضانة، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن التطوير سيشمل نقل قسم الكلي الصناعي للدور الأرضي، ونقل الحضانات للدور الثالث، للتخفيف على مرضى الغسيل الكلوي، لافتاً إلى أنه خلال المرحلة القادمة سيتم زيادة القوة الاستيعابية لقسم الأورام إلى 40 سريرا لمرضى علاج الأورام "خارجي" لتقديم الخدمة لعدد 40 مريضا بالجلسة الواحدة بدلاً من 10 حالات حاليا.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإستمرار في مراقبة الأداء الطبي بالمستشفيات العامة ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والوقوف على الاحتياجات الفعلية من الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهاً مدير المستشفي بضرورة حسن استقبال المرضى وذويهم وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

وفى سياق متصل، افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى مشتول السوق وأقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والصيدلة الإكلينيكية الجديدة بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه، بالتعاون بين المديرية والمجتمع المدني.