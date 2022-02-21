الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفل عمر كمال وحسن شاكوش فى أمريكا يرفع شعار «كامل العدد» (صور)

حفل عمر كمال وحسن
حفل عمر كمال وحسن شاكوش

أحيا مطربا المهرجانات عمر كمال، وحسن شاكوش، خلال الساعات الماضية، حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة "ديترويت" بالولايات المتحدة الأمريكية.

حضر الحفل عدد ضخم من الجاليات العربية تجاوز الـ5 آلاف من جمهور كمال وشاكوش، مما جعل الحفل يرفع شعار"كامل العدد".

وقدم عمر، في الحفل عددا كبيار من أغانيه بمشاركة شاكوش، الذي تفاعل معه جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف.

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ويعتبر حفل"ديترويت" الثاني لشاكوش، في الولايات المتحدة الأمريكية، والسادس لعمر كمال، وهو من تنظيم متعهد الحفلات ربيع رضا، وأحيا عمر، خلال الأيام الماضية، حفلات في عدد من المدن الأمريكية مثل، "سان دييجو" ، و"هيوستن".

ومن المقرر أن يحيي عمر، وشاكوش خلال الأيام المقبلة، عدة حفلات غنائية في الولايات المتحدة أبرزها في العاصمة الأمريكية واشنطن، نيويورك، لوس أنجلوس. 

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وحرص المطرب الشعبي عمر كمال، أثناء وجوده بالولايات المتحدة الأمريكية، على استقبال المطرب الشعبي حسن شاكوش، والذي وصل يوم الخميس الماضي إلى أمريكا من أجل إحياء عدد من الحفلات الغنائية هناك.

ونشر عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يستقبل حسن شاكوش، وقام الثنائي بالرقص في شوارع أمريكا على نغمات المهرجان الشهير "لغبطيتا".

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