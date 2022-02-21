حبس وغرامة مالية.. تعرف على العقوبة التي تواجه «طبيب الكركمين»

تصدر اسم الصيدلي أحمد أبوالنصر تريند محرك البحث جوجل، بعد ما أثار خبر القبض عليه، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، وارتياح بين روادهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الصيدلي أحمد أبوالنصر المعالج بالأعشاب والطب البديل، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، بعدما قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" بتدشين هاشتاج القبض على طبيب الكركمين، وتداولوا منشورات بها شهادات لناس ذهبوا إليه للعلاج.

تم توجيه العديد من الاتهامات للصيدلي أحمد أبوالنصر منها مزاولة العلاج بالأعشاب الطبية بدون تراخيص من وزارة الصحة، وتزوير تراخيص مزاولة المهنة، واستخدام لافتات ونشرات للجمهور للاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، والنصب والاحتيال على المواطنين واستخدام مظاهر الكذب لخداعهم.

- العقوبات التي تواجه طبيب الكركمين

العقوبات التي تنتظر الصيدلي أحمد أبوالنصر الشهير بطبيب الكركمين، وفقًا لقانون الغش والتدليس لعام 41 المعدل لقانون 281 لعام 1994، فتنتظره عقوبة الحبس من عام إلى 5 أعوام، و دفع غرامة مالية تتراوح من 10 آلاف إلي 30 ألف جنيه.

فضلا عن انتظاره عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وتكون العقوبة فيها بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وغرامة مالية تصل الي 200 ألف جنيه، وفقًا لنص المادة الـ10 من القانون رقم 415 لعام 1954 المخصصة لشئون مزاولة مهنة الطب، مع غلق العيادة ونزع اللوحات واللافتات المتعلقة بالمهنة.

وأما عن جريمة النصب والاحتيال، تنص الماة 336 بأنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة، ويتبين لنص المادة أنه لا بد لقيام جريمة النصب توافر 4 أركان، وهي وقوع الفعل المادي وهو الاحتيال، والاستيلاء على النقود والسندات، وتوافر القصد الجنائي، وقيام رابطة السببية بين أمور الاحتيال والاستيلاء على النقود.

ولعقوبة تسببه في عمل عاهات مستديمة للمواطنين خلال ممارسته للطب بالأعشاب والنباتات، بأنه وفقًا للمادة 240 عقوبات، سيعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وإن كانت عن سبق إصرار وترصد ستكون العقوبة السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات، وتتضاعف إذا كانت بغرض إرهابي.