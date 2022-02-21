إصابة شخص بارتجاج بالمخ إثر اصطدام سيارة بشجرة في طريق العباسة بالشرقية
أصيب شخص صباح اليوم، فى وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بشجرة، بطريق العباسة، دائرة مركز ابو حماد، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.
و تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بشجرة، بطريق العباسة، دائرة مركز ابو حماد، بمحافظة الشرقية.
و قد أسفر عن الحادث إصابة “ م.ح.ا”، 42 عام ، بجرح قطعى بالجبهة، واشتباه ما بعد الارتجاج، و تم نقله لمستشفى أبو حماد المركزى، لتلقى العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.