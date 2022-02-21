الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إجراءات يجب اتباعها عند تركيب عداد مسبق الدفع

عداد
عداد

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح للمشتركين كافة على مستوى قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، تتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها عن تركيب المشترك لعداد الكهرباء مسبق الدفع.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية  الخاصة به على شبكات التواصل الاجتماعي أن هناك ثلاثة نصائح يجب اتباعها من قبل المشتركين عن تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع.

نصائح لتركيب عداد مسبق الدفع

وتتضمن نصائح  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك  عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع ما يلي:

١- عند تركيب العداد لاول مره اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

 ٢-  قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

 ٣- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

العداد الكهربائي  مسبق الدفع 

ويعد عداد الكهرباء مسبق الدفع جهاز كهربائي إلكتروني يقوم بقياس الطاقة الكهربية المستهلكة في المكان المراد حساب الإستهلاك به ولكن يختلف عن عداد الكهرباء العادي في أنه لا يوصل التيار الكهربائي إلا إذا تم شحنه مسبقا بقيمة الإستهلاك لفترة محددة من الزمن.

العداد به شاشة تعرض كافة البيانات وفيها يقوم العداد بعرض الباقي بالكيلو وات/ساعة والباقي بالجنيه والباقي باليوم  بشكل تتابعي تلقائي و باستخدام الزر الموجود على واجهة العداد يقوم بعرض جميع الشاشات الخاصة بمختلف القياسات التي يقوم العداد بحسابها.

العداد الكهربائي مسبق الدفع الكهربا

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وائل لطفي

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