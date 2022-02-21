إصابة 7 بينهم 4 سيدات فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق الفيوم

أُصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب تروسيكل بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق أسيوط الغربي بالقرب من كمين قصر الباسل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبيَّن إصابة كل من: هالة محمد عبده 35 سنة، وسلمى جابر عبدالسلام 40 سنة، وهشام عبدالعظيم محمد 12 سنة، وحبيبة رمضان فتحي 10 سنوات، وحنان جابر عبدالسلام 30 سنة، وأشرف حامد حسن 49 سنة، وبكري محمد حسن 47 سنة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.