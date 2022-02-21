الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 بينهم 4 سيدات فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق الفيوم

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

أُصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب تروسيكل بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق أسيوط الغربي بالقرب من كمين قصر الباسل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبيَّن إصابة كل من: هالة محمد عبده 35 سنة، وسلمى جابر عبدالسلام 40 سنة، وهشام عبدالعظيم محمد 12 سنة، وحبيبة رمضان فتحي 10 سنوات، وحنان جابر عبدالسلام 30 سنة، وأشرف حامد حسن 49 سنة، وبكري محمد حسن 47 سنة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

7 أشخاص حادث انقلاب تروسيكل الفيوم محافظة الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

هل تؤثر لقاحات «كوفيد- 19» على الخصوبة؟.. عضو لجنة كورونا يجيب

«الاتصالات» تُنظم ندوة حول «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب» بأسيوط

«الاتصالات» تعقد الاجتماع الأول لفريق إعداد تقرير «التنمية الرقمية»

بريطانيا تواجه أقوى العواصف.. الآلاف بدون كهرباء والمساجد تستضيف العائلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 46 فلسطينيًا في الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي توقع اتفاقية ضخمة خلال زيارتها إلى المغرب