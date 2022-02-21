الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختلفت مع خطيبها.. فتاة تحاول القفز من سيارة مسرعة بأكتوبر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، لأحد الأشخاص يشير إلى أنه أثناء سيره بسيارته بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، شاهد محاولة إحدى الفتيات القفز من إحدى السيارات أثناء سيرها، فقام بمطاردة السيارة وإيقافها لإشتباهه بتعرض الفتاة لمحاولة خطف، ونشره مقطع فيديو يوثق محاولة قفز الفتاة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 فبراير 2022 حضر لقسم شرطة أول 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم "صاحب الحساب المشار إليه"، وقرر بإنه من قام بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه وحضر للإبلاغ عن الواقعة عقب علمه بإنتشارها على عدد من المواقع الإلكترونية والإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، تم تحديد هوية الفتاة وقائد السيارة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة ، طالبة – مقيمة بمحافظة الجيزة).

بإستدعائهما ومواجهتهما أقرا بأنهما كان مخطوبين وتم إنهاء خطبتهما، وأقرا بأن ما جاء بمضمون الفيديو إثر مشادة كلامية لخلافات بينهما، وأثناء المشادة رفض قائد السيارة نزولها من السيارة قبل إنهاء الخلاف فحاولت النزول بتلك الطريقة لإرغامه على التوقف، وأفادا بالصلح بينهما وإنهاء الخلافات.

وزارة الداخلية مقطع فيديو انستجرام أكتوبر محاولة خطف

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