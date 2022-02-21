هل تؤثر لقاحات «كوفيد- 19» على الخصوبة؟.. عضو لجنة كورونا يجيب

أكدت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا يوجد بها أي ضرر حتى الآن على الحوامل والمرضعات.

وأوضحت «عاصم»، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه أيضا لا يوجد أي بيانات حتى الآن رصدت تأثير اللقاحات على المدى القريب أو البعيد على الخصوبة لدى السيدات أو الرجال أو حدوث عقم نتيجة للتلقيح ضد الفيروس.

وشددت «عاصم» على ضرورة أخذ اللقاحات للحد من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة بالفيروس، والتي قد تتسبب في حدوث الوفاة لدى المصابين سواء من الرجال أو النساء.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 2121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 400882 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2009 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 469457 من ضمنهم 400882 حالة تم شفاؤها، و23752 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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