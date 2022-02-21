إصابة 3 ضباط في تحطم مروحية تابعة للشرطة بالفلبين

أصيب ثلاثة ضباط، إثر تحطم مروحية تابعة للشرطة في إقليم "كويزون" في الفلبين.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، اليوم الإثنين، أن المروحية وهي من طراز "إيرباص-إتش 125" التابعة للشرطة الوطنية الفلبينية كانت تقل ثلاثة ضباط وأصيبوا بجروح وفقا للتقارير الأولية.

وقالت السلطات الفلبينية، إن الشرطة وفرق الإنقاذ توجهت إلى موقع التحطم حيث توجد صعوبة في إشارات الاتصال.

وتعد المروحية التي تحطمت هي واحدة من مجموعة طائرات من طراز "إتش 125" التي تديرها قوة الشرطة وقد تم شراؤها حديثا من شركة "إيرباص" الأوروبية متعددة الجنسيات.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال عامين، التي تشهد حادث تحطم مروحية تابعة للشرطة الوطنية الفلبينة.