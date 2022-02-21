صحيفتان كويتيتان تُبرزان تصريحات الرئيس السيسي خلال لقاء «الغانم»

أبرزت صحيفتا "النهار" و"القبس" الكويتيتان، اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.

ذكرت صحيفة "النهار" تحت عنوان "السيسي: علاقات تاريخية وخاصة بين الكويت ومصر"، أن الرئيس السيسي استقبل أمس الغانم بقصر الاتحادية في القاهرة .

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الغانم" نقل خلال اللقاء تحيات الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس السيسي وتمنياتهما لمصر بدوام النجاح والتقدم، والمزيد من علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وفي صحيفة "القبس" تحت عنوان "السيسي استقبل الغانم: علاقاتنا بالكويت تاريخية"، أوضحت أن الرئيس السيسي حمل رئيس مجلس الأمة الكويتي نقل تحياته وتقديره للقيادة السياسية في الكويت.