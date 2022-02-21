اليوم.. استكمال جلسات محاكمة 4 أشخاص شرعوا فى قتل طالب بدار السلام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة عامل وثلاثة طلاب شرعوا في قتل طالب دافع عن طالبة ارادوا التحرش بها في القضية رقم 747 لسنة 2021 كلي حلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين محمد .ك عامل، إسلام .م، طالب، أحمد . م، طالب، نور الدين .ن، طالب. لأنهم بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة، شرعوا في قتل المجني عليه - أحمد سامي - عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر قيامه بالذود عن فتاة وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها بإتيانهم تلميحات جنسية وإباحية بالقول لها مما أثار حفيظتهم وملئ انفسهم بالضغينة نحوه فجالت بخطارهم فكرة إزهاق روحه وتنفيذا لذلك تكالب الثاني والثالث والرابع عليه حتى تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه عن طريق شد يديه من خلقه وإيثاقه لتهيئته للمتهم الأول للإجهاز عليه باستلاله سلاح ابيض من بين طيات ملابسه وكال بواسطته طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي أوري عن كونها في مقتل إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرداتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

أضاف أمر الإحالة بقيام المتهم الأول باحراز وحاز الآخرون بواسطته سلاحا أبيضا ( مطواة قرن غزال ) دون مسوغ قانوني.