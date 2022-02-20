المؤبد لمسجل خطر والمشدد لآخرين لاتهامهم بقتل سائق توك توك بالخصوص

قضت محكمة جنايات القليوبية بالسجن المؤبد على مسجل خطر والمشدد ١٠ سنوات على ٣ متهمين آخرين، والمشدد ٥ سنوات على ميكانيكى، لاتهامهم بقتل سائق توك توك وسرقة سيارته بالخصوص.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص يفيد عثور الأهالي على جثة شاب ثلاثينى ملقاة بجوار مقلب القمامة العمومي بإحدى القرى التابعة لمدينة ومركز الخصوص، وبها طعنات متفرقة بالجسم.

على الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية لموقع البلاغ ومعاينة الجثة لكشف ملابسات الواقعة، ولم يتم العثور على أى أوراق توضح هويته.

وبمطابقات مواصفات الجثة ببلاغات المفقودين تبين أنها تخص سائق توك توك مبلغ بتغييه قبل الواقعة بأسبوع، وبمراجعة آخر سجل لمكالمات القتيل وجمع المعلومات اللازمة عنه من آخر المتعاملين معه قبل اختفائه تبين أنه يعمل سائق دراجة بخارية (توك توك) مملوكة له.

وبمعاينة محيط عمل السائق والاستماع لشهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة تبين أن آخر المتعاملين مع المجني عليه شخص مجهول الهوية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات السرية اللازمة تم التوصل إلى شخصية آخر الأشخاص المتواجدين مع المجني عليه وتبين أنه مسجل خطر سرقة بالإكراه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المشتبه به والذي أنكر فى بداية التحقيقات معرفته أو تعامله مع المجني عليه، إلا أنه بتضييق الخناق عليه ومواجهته بالتحريات وكاميرات المراقبة، أقر واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة بغرض سرقة الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه وعاونه فى ذلك ٣ من زملائه وقاموا ببيعها لميكانيكي يقوم بتقطيعها وبيعها خردة.

وأرشد المتهم الأول على زملائه وأمرت النيابة بضبط وإحضار باقي المتهمين، وبمباشرة التحقيقات معهم أقروا بصحة ما جاء باعترافات المتهم الرئيسي، وأمرت النيابة بإحالتهم جميعًا لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.