«من الصور الحميمة للتنمر».. مواقف مايلي سايروس المثيرة للجدل

أعلنت صحيفة ذا صن البريطانية مقاضاة النجمة الشابة مايلي سايروس بعدما أقدمت على خلع ملابسها في آخر الحفلات الخاصة بها، فقد اكتسبت مايلي لقب "المثيرة للجدل" دائمًا.

في السطور التالية، نرصد أكثر المواقف التي أثارت بها مايلي الجدل وفقًا لموقع your tango.

صور مايلي الحميمة:

في 2008 كانت مايلي سايروس 15 عامًا ولا تزال على قناة ديزني، تقدم مسلسلها الشهير هانا مونتانا كانت على علاقة بصبي يدعى توماس ستورجيس، ابن أحد منتجيها، حيث التقط توماس صورًا حميمة معًا وهما يستلقيان على الأريكة ويظهران بشكل غير لائق.

جلسة تصوير عارية:

في نفس العام الذي تم فيه تسريب صورها الحميمة مع توماس ستورجيس، أجرىت سايروس جلسة تصوير مع مصورة البور تريه الأمريكية آني ليبوفيتز، شبه عارية، الأمر الذي وصفه البعض بالجراءة الكبيرة لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا.

كانت جلسة التصوير هذه مثيرة للجدل للغاية حيث ظهرت بدون قميص سايروس، ممسكة فقط بغطاء صدرها، حيث تم اختيار الصورة لغلاف فانيتي فير.

مقاضاة مايلي بسبب التمييز العنصري:

في 2009، ظهرت في صورة جماعية مع الأصدقاء، بما في ذلك صديقها في ذلك الوقت، جاستن جاستون، حيث كانت سايروس وآخرون يميلون أعينهم، وهي لفتة عنصرية استهزأت بالشعوب الآسيوية، وفي ذلك الوقت رفعت مجموعة تمثل الآسيويين المقيمين في لوس أنجلوس دعوى قضائية ضدها بسبب التمييز وطالبت بتعويض قدره 4000 دولار.

رقص مايلي في حفل توزيع جوائز Teen Choice Awards:

خلال حفل توزيع جوائز Teen Choice لعام 2009، أثناء أدائها لأغنيتها "Party in the USA" من ألبومها Can't Be Tamed بدأت مايلي في الرقص على العمود، حيث أثارت تحركاتها الاستفزازية جدلاً واسع النطاق حول مدى ملائمة ذلك بالنسبة للفتاة القاصر.

تسريب فيديو لمايلي سايروس تدخن الحشيش:

بعد 5 أيام فقط من عيد ميلادها الثامن عشر، تم تصويرها وهي تدخن الحشيش، حيث تم تسريب الفيديو من قبل شخص سرق كاميرا صديق مايلي سايروس، وبعد شهر واحد فقط من هذا الفيديو في يناير 2011 ، أعلنت أنها ستغادر قناة ديزني.