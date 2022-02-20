إحباط محاولتي تهريب أقراص الترامادول المخدرة وأدوية ومستلزمات طبية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام الإدارة من ضبط محاولتي تهريب لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكانت المحاولة الأولى فى الإدارة الثانية برئاسة صبحى ربيع مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كل من محمود شحاته مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية داخل حقائب الراكبة.

وكلف أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا فتبين وجود ٥٠ شريط ترامادول بين طيات الملابس بإجمالي ٥٠٠ قرص.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الأولى برئاسة رأفت وهيب، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية أيضا عندما استوقف تامر محمد عبد الله مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أسامة أحمد عبد العزيز مأمور الفحص وأحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل الحقائب.

وكلف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على الصالة أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣٤٤ عبوة من مستلزمات عمليات قسطرة القلب والدعامات وأدوية علاج سرطان الثدي ومستلزمات أجهزة الكمبيوتر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي ضد الراكببين برقم 28 و29 لسنة 2022، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي والذي أحال الراكبة إلى نيابة الشئون المالية والتجارية المختصة.