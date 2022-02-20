نائب محافظ القاهرة تقود حملة إزالة ضمن الموجة الـ 19

قادت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حملة لتنفيذ عدة إزالات ضمن الموجة ١٩لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بحي حلوان بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون في ظل حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإعلاء كلمه القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وفقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وسبق الحملة اجتماعا تنسيقيا عقدته نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حضره الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان وممثلي الري والزراعة ومدير ادارات المتغيرات المكانية ومدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية لبحث إجراءات وآليات أعمال التنفيذ وذلك في إطار التنسيق التام بين جميع الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية مثل الري والزراعة وحماية النيل بهدف الإسراع في الانتهاء من أعمال الإزالات والتعديات على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية المختلفة.

وأكدت عبد المنعم على أن المنطقة الجنوبية بمختلف أجهزتها التنفيذية ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومختلف أوجه التعديات التي تقع تحت الولايات الاخرى ولن يتم التهاون في التعامل مع هذا الملف وصولا للقضاء على هذه المخالفات حماية لحقوق الدولة والأجيال القادمة.

وشددت على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أعمال الإزالات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية وعدم عودة مثل هذه التعديات مرة أخرى بعد بذل الجهود وتوفير المعدات والفرق المساعدة خاصة بعد توفير وتفعيل منظومة رصد المتغيرات المكانية للاستفادة منها في التعامل مع أي مخالفة يتم رصدها.

وأضافت أن كل حي من احياء المنطقة الجنوبية لديه وحدة لرصد المتغيرات المكانية والتي ترصد بالأقمار الصناعية وبدرجة دقة عالية وتشمل رصد التعديات أو ظواهر تعلية المباني أو توسعها او انشاء جديد وبصورة محدثة أولا بأول على أن تقوم الأحياء بمتابعتها يوما بيوم وإعداد للتقارير الخاصة بالإزالة وحصر أسماء وأماكن المخالفات وتوفير بياناتهم الشخصية تمهيدا للإزالة.

وشددت نائب المحافظ على التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين المتابعين لهذا الملف بكل حي من خلال بذل أقصى الجهود للقضاء على هذه الظاهرة بكل حسم وعدم تهاون.