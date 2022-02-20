«الأوقاف» تبدأ استعداداتها لشهر رمضان

صرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأن الأوقاف بدأت استعدادها مبكرًا ومن الآن لشهر رمضان المبارك، فعلى جانب صكوك الإطعام ستضاعف وزارة الأوقاف كمية لحوم صكوك الإطعام إلى "200 طن" لمائتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وعلى الجانب الدعوي ستقوم الوزارة بإعداد عدد من البرامج مع الهيئة الوطنية للإعلام، فضلاً عن فقرات متعددة: تلاوات، وابتهالات، وفقرات دعوية، وفتاوى، ومسابقات رمضانية على موقع الوزارة وصفحاتها المتعددة، وتخصيص عدد كامل من مجلة منبر الإسلام للحديث عن شهر رمضان المبارك.

ويضاف إلى ذلك حملة صيانة وفرش وتعقيم واسعة للمساجد قبل حلول الشهر الكريم.

ونفى مصدر بوزارة الأوقاف، ما تم تداوله بشأن صلاة التراويح بشهر رمضان المبارك هذا العام، حيث روج بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن صلاة التراويح تقام في في جميع المساجد وبكامل الطاقة الاستيعابية للمساجد.

وأوضح المصدر أن الحديث عن صلاة التراويح سابق لأوانه في ظل تزايد حالات إصابات كورونا، موضحًا أن الأمر يستلزم عرض على اللجنة العليا لمواجهة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، ومن قبلها استعداد وزارة الأوقاف للشهر الكريم وعرض رؤية الوزارة وضوابط العمل بالمساجد في الشهر الفضيل، على اللجنة العليا لمواجهة الأزمة كورونا.

وكانت ضمن ضوابط صلاة القيام والتراويح في رمضان للعام الماضي الآتي:

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. عدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

8. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

9. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

10. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملاءمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

11. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

12. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح.

13. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

14. التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

15. على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائيا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.

16. عدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل.

17. تشكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني، وعضوية وكيل الوزارة لشئون الدعوة ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وجميع مديري المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية ويرفع رئيس اللجنة تقريرًا يوميًّا للوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.