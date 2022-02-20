الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تقدم معلومات عن «ساعة بج بن» في لندن لطلاب الإعدادية

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا بمعلومة مهمة عبر قناة مدرستنا لطلاب الإعدادية.

وقالت: "قررنا في مدرستنا ناخدكم في جولة حول العالم وانتم في مكانكم، تتعرّفوا فيها على معالم وثقافات مختلفة، وتحطوها في خطتكم لزيارتها في المستقبل .. ورحلة النهاردة هتكون لـ "ساعة بج بن"، اتعرفوا عليها أكتر من خلال الصورة التالية، وقولوا لنا في التعليقات تعرفوا إيه تاني عنها؟".

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إثراء قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب بمكتبة من الأفلام التعليمية والحوارية والإثرائية بإجمالي 2056 فيلم فيديو.

لمشاهدة المعلومات اضغط الرابط التالى

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