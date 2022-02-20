«شبورة مائية».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة طقس الغد

وقال الخبراء، في بيان، اليوم الأحد: إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الإسكندرية 20 11

وادي النطرون 21 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 19 11

بلطيم 19 11

مطروح 19 10

السلوم 21 10

سيوة 21 09

بورسعيد 20 11

دمياط 19 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 21 10

نخل 21 02

نويبع 22 13

طابا 21 12

كاترين 18 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 22 12

الفيوم 20 09

بني سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 22 08

قنا 23 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 10

إدفو 26 11

أبوسمبل 25 11

الوادي الجديد 24 08

شلاتين 24 12

أبورماد 23 13

حلايب 21 13

رأس حدربة 21 14