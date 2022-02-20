الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كراسة شروط الاسكان 2022 وشروط التقديم دار مصر لمتوسطي الدخل

وحدات الإسكان
وحدات الإسكان

هنا كراسة شروط الاسكان 2022 ، كراسة شروط الاسكان 2022 وشروط التقديم فى دار مصر، حيث ارتفعت معدلات بحث ملايين المواطنين عن شروط ومواعيد التقديم للحصول على إحدى الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير شقة لكل مواطن، من خلال وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعي، وذلك في العديد من المدن الجديدة منها أكتوبر والعبور وبدر والقاهرة الجديدة، طبقاً للشروط المطلوبة.

كراسة شروط الاسكان 2022

بالإضافة إلى ما سبق، أعلن صندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان، بعد زيادة معدلات الاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، جميع شروط ومواعيد الحصول على وحدة سكنية للفئات متوسطة الدخل، فى دار مصر أو جنة وسكن مصر.

كراسة شروط الاسكان ،كذلك أتاح صندوق التمويل العقاري، التقديم لجميع المواطنين بداية من 15 فبراير الجارى، للحصول على كراسة شروط الإسكان ضمن المبادرة الخاصة بتوفير شقق سكنية للفئات المستهدفة.

أماكن الحصول على كراسة الشروط

في السياق ذاته، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، توفير آلاف الوحدات السكنية لجميع المتقدمين، طبقًا للشروط المطلوبة الواردة بكراسة الشروط بجميع مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

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تفاصيل كراسة شروط سكن مصر 2022

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خطوات التقديم ورابط التسجيل للوحدة السكنية

في النهاية، أعلن صندوق الإسكان الإجتماعي، خطوات التقديم للحصول على وحدة سكنية في دار مصر أو جنة وسكن مصر، من خلال رابط إلكتروني مخصص، وذلك كالآتي:

1- شراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية من مكاتب البريد.

2- دفع قيمة مالية جدية الحجز واستلام الايصال.

3- الدخول عبر الموقع الالكتروني الرسمى لصندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.

4- تحديد المشروع الراغب في الحصول على شقة به سواء جنة أو دار مصر.

5- تحديد المدينة الراغب في الحصول على وحدة سكنية بها.

6- تسجيل جمبع البيانات الخاصة بالوحدة السكنية..

7- يتم تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم.

8- وفى الختام الضغط على زر حفظ البيانات المدخلة.
 

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هوامش على دفتر «التنوير»

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