الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استبعاد أحمد عثمان أحمد وهانى سيد ضاحى من انتخابات نقابة المهندسين

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة رحاب التحيوي، وكيلا عن المهندس محمد حسين مصيلحي أحد أعضاء الجمعية العمومية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية واستبعاد أحمد عثمان أحمد عثمان، من انتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها في 2022/3/4، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار، وبذلك تكون المحكمة قد قضت باستبعاد كل من هاني سيد ضاحي وأحمد عثمان أحمد .

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 30056 لسنة 76 قضائية، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين النقيب العام للمهندسين، ووزير الموارد المائية والري بصفته، وأحمد عثمان أحمد عثمان بصفته مرشحا لمنصب نقيب المهندسين وعضو مجلس النواب المصري.

وقالت الدعوى إن اللجنة العليا لانتخابات لنقابة المهندسين المصرية أعلنت بتـاريخ 2/6/2022 برئاسة هاني محمود محمد، بصفته رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين والمشرف على القائمة النهائية للمرشحين على منصب نقيب المهندسين، وشملت القائمة أيضا اسم المهندس أحمـد عثمـان أحمـد عثمان لمنصب النقيب العـام، المدعى عليه الرابع، وحيث إن قبول ترشـح عضو مجلس النواب المصري المدعى عليـه الرابع أحمد عثمان أحمد، كنقيب عام للمهندسين من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وإدراج اسمه في القوائم النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام إنما يعد خرقاً للدستور ومخالفة للقانون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

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استبعاد أحمد عثمان أحمد وهانى سيد ضاحى من انتخابات نقابة المهندسين

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