ضمن «حياة كريمة».. دخول الغاز الطبيعي لقرى مطوبس في كفر الشيخ

شهد مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أعمال دخول الغاز الطبيعي، ورفع أعمال رفع مساحي، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأكد ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه يتم حاليا أعمال دخول الغاز الطبيعي، والمعاينة على مسار خط الغاز الطبيعي خلف قناطر "إدفينا"، لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لمركز مطوبس، ومن المنتظر البدء فى تنفيذ الأعمال خلال الأيام المقبلة.

كما استقبل رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعضاء وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك فى إطار رفع أعمال رفع مساحي ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد وجه بعمل خريطة رقمية تضم كل المشروعات التى سيتم إقامتها بقرى مطوبس والتعاون مع المديريات لمد الوحدة بالخرائط الخاصة بكل مشروع، لربط الوضع الفعلى بالمستهدف وإظهار نسب التنفيذ عليها يومياً، كما وجه بالتعاون بين كافة الجهات المختصة لإتمام المشروعات حتى لا يحدث،أى تعديل على البنية التحتية التى سيتم تنفيذها.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، على حرص الدولة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية بقرى مطوبس حسب أعلى المواصفات القياسية، سواء رصف طرق وتوسعتها وتبطين ترع مطوبس، وتوصيل الغاز للمنازل، وتوصيل الإنترنت، وإقامة مجمعات خدمية سواء خاصة بالمصالح الحكومية، أو مجمعات خاصة كجمعية زراعية ووحدة طب بيطرى فى نفس المبنى، مشيراً إلى أنه تم زيادة 100 كيلو تبطين ترع بمطوبس زيادة عن الخطة الموضوعة ، ليتم تبطين كافة الترع والمجارى المائية بقرى مركز مطوبس.