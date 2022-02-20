هيئة ضمان التعليم تعتمد 35 مدرسة في الوادي الجديد

كرم الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إدارة قياس الجودة بالمديرية لحسن الأداء والتميز فى العمل، بحضور رمزى منسوب مدير عام الخدمات التربوية، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتوجيهاته بدعم وتشجيع المتميزين بالعمل .

جاء ذلك عقب وصول شهادات الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والخاصة بـ 35 مدرسة.

وهنأ وكيل التعليم بالمحافظة فريق العمل مثمنا مجهوداتهم فى تقديم كافة سبل الدعم الفني للمدارس والمتابعة اللحظية لسير العمل، حتى الحصول على ضمان الجودة، مقدما لهم التحية والتقدير متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

وأضاف وكيل التعليم، أن التكريم شمل السيد رمضان رباح أحمد مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، ومحمد رمضان صادق رئيس قسم قياس الجودة بالمديرية، ومنى أنور إبراهيم عضو قياس الجودة بالمديرية.

وفي سياق متصل أكد الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد ، أن 471 مدرسة استقبلت نحو 70 ألف طالب وطالبة بأول أيام الفصل الدراسى الأول بالمحافظة، وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الجميع

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى المتابعة المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة، متمنيا لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح وعام دراسى آمن و سعيد على جميع أهالي المحافظة.