سائق خطف سيدة بالمعادي: «عرفنا أنها غنية فخطفناها عشان ناخد فلوش من أهلها»

تباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة اتهام سائق بخطف سيدة بسبب مروره بضائقة مالية، فقال المتهم أنه خطف السيدة التي يعمل لديها بمساعدة آخرين واحتجزوها بمكان ناء للحصول على فدية، بعد علمه بثرائها.



و تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية ومقيمة بدائرة القسم، والتي أوضحت أنه حضر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية " ويعمل سائقا لدى شقيقتها، وأفاد بأنه حال سيره وبصحبته الأخيرة بدائرة القسم، بالسيارة قيادته "ملك الأخيرة",

فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين ، قاموا باستيقافهما واصطحابهما داخل السيارة قيادته كرهاً عنهما وتوجهوا لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، وقاموا باحتجاز شقيقتها وصرفه عقب مساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح المجنى عليها ، فقامت بتسليمه المبلغ المالى، وعقب استلامهم المبلغ المالى قاموا بصرفهما وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهم وبين نجل شقيقتها .

- نتائج التحريات



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق المجنى عليها المشار إليه، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (طبنجة صوت) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليها خطط لارتكاب الواقعة ، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه واحتجاز المجنى عليها بشقة ملك أحد المتهمين وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف باختلاقه واقعة وجود خلافات مالية بين المتهمين ونجل المجنى عليها للحيلولة دون ضبطه ، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها ، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن المتهم الأول فتم حبسهم.