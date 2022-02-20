إخلاء سبيل 3 متهمين ببث أخبار كاذبة على ذمة التحقيقات

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم ببث أخبار كاذبة.

وسبق أن وجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية 590 لسنة 2021، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث أخبار على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وأسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.