حديث العالم.. الكابتن وليد مراد يكشف تفاصيل «الهبوط المعجزة» بمطار هيثرو

مقطع مصور مدته أقل من 3 دقائق لرحلة مصر للطيران رقم MS777 من طراز البوينج B787-9Dreamliner المتوجهة من مطار القاهرة لمطار هيثرو بطله طيار مصري من طراز فريد استطاع أن يلفت أنظار العالم بأسره بعد الهبوط المعجزة الذي تحدى فيه ظواهر الطبيعة وتمكن من الهبوط برحلته بأمان بمطار هيثرو البريطاني بعاصمة الضباب، التي كانت تشهد عاصفة جوية صعبة جعلت الطيارين يغيرون مسار رحلتهم ويهبطون في مطارات بديلة بعد أن أصبح الهبوط في لندن مستحيلًا.

الطيار المصري وليد مراد، قائد طائرة مصر للطيران، أصبح حديث العالم، وتم تداول هذا المقطع المصور لرحلته على كل المنصات العالمية بعد أن كشف هذا المقطع براعته واحترافيته التي لا تعرف المستحيل، في مشهد جسد قوة إرادة المصريين وقدرتهم على صناعة المعجزات.

قائد رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران روى لوكالة أنباء الشرق الأوسط تفاصيل هذه الرحلة الصعبة، حيث قال إنه كان يعلم بتداعيات العاصفة (يونيس) التي تعاني منها لندن من مركز العمليات في مصر قبل إقلاع الرحلة، وطوال فترة الرحلة كان يتابع دائمًا الظروف الجوية حتى وقت الاقتراب "الهبوط"، والذي أبلغ الركاب فيه بأنه سيقوم بمحاولة الهبوط، وإذا فشلت سيهبط بالمطار الاحتياطي المعد سابقًا، ولكنه هبط بالطائرة في سلام.

وأضاف "أن أي قرار يتخذه الطيار لا بد من انسياق الركاب له حفاظًا على سلامتهم، والطيران المصري توجد لديه إجراءات ثابتة في مثل هذه المواقف أو أي ظواهر من الممكن أن تحدث للطائرة وهذا ما يميز الطيران المصري، حيث أنني قمت بواجبي ليس أكثر من ذلك".

وتابع "أن أي طيار مصري مكاني سوف يفعل مثلما فعلت في مثل هذا الموقف، فالطيار المصري لا يعرف المستحيل"، لافتًا إلى أن كافة الطيارين المصريين مدربون على أعلى مستوى من الكفاءة التي تجعلهم قادرين على مواجهة أي ظروف سيئة قد تواجههم أثناء الطيران، حيث إن أي قرار يؤخذ على متن الطائرة وقت الطوارئ يكون وفقًا لرؤية الطيار؛ حفاظًا على سلامة الركاب.

وحول تأثير هذه الإشادات العالمية على شركة مصر للطيران، قال الكابتن طيار "إنه سعيد بما حدث من إشادات عالمية بالطيران المصري وكفاءة الطيارين المصريين، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مبيعات شركة مصر للطيران التي تتمتع بالعديد من الامتيازات".

وأوضح أن عالم الطيران له أصول وقواعد ودراسات التي لا بد من مواكبة الطيارين دائمًا لكل ما هو جديد فيه، مؤكدًا ضرورة اطلاع الطيارين على كافة أشكال التطور التكنولوجي الذي يشهده هذا العالم.

وفيما يتعلق بكفاءة الطيارين المصريين، أضاف أن كل الطيارين مدربون على كيفية التعامل مع كافة الظواهر وحالات الطوارئ مثلما حدث معه أثناء هبوطه بالطائرة بمطار هيثرو، منوهًا بأنه كان مقلعًا بالطائرة وهو على دراية كاملة بكافة الظروف وكيفية التعامل معها ومواجهتها بطريقة علمية مدروسة، مؤكدًا أن الطيارين على استعداد لمواجهة كافة الظواهر الجوية.

وفي ختام حديثه، وجه الكابتن طيار وليد مراد رسالة شكر وتقدير لكل من أشادوا به وبالطيران المصري، قائلًا: "أشعر بالامتنان بما حصلت عليه من إشادات عالمية، كما أشعر بالسعادة لما حصلت عليه شركة مصر للطيران من إشادات، ومن أنها كانت حديث العالم على مدار اليومين الماضيين".